Путин передал Ким Чен Ыну послание с предложением продолжить прямые контакты

Президент Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну послание, в котором выразил надежду на продолжение прямых контактов с ним в ближайшем будущем. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

Дипломат встретился с главой КНДР и отметил, что Путин подтвердил приверженность всем договоренностям, которые заключили страны.

«Президент передает вам самые горячие приветы», — отметил министр.

Лавров приехал в северокорейский город Вонсан для участия во втором раунде российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел. Лавров рассказал, что диалог с коллегой из КНДР был конкретным и очень полезным, сообщили «Известия».

После мероприятия он встретился с главой государства. Видео встречи опубликовала пресс-служба МИД России. На кадрах видно, как северокорейский лидер пожал дипломату руку.