Еще 3 нестационарных торговых объекта снесли в Химках

В Химках продолжается демонтаж незаконно установленных торговых объектов в рамках исполнения приказов межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства и незаконного занятия земельных участков. Специалисты снесли точки на улицах Маяковского, Зеленая и Юбилейный проспект.

В Химках демонтируют торговые объекты с нарушением градостроительных и санитарных норм, правил благоустройства, а также пункты продажи, которые реализуют продукцию, не указанную в договоре. Также сносят объекты, собственники которых не платят налоги или не устанавливают онлайн-кассы.