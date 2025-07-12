Еще 3 нестационарных торговых объекта снесли в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках продолжается демонтаж незаконно установленных торговых объектов в рамках исполнения приказов межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства и незаконного занятия земельных участков. Специалисты снесли точки на улицах Маяковского,  Зеленая и Юбилейный проспект.

В Химках демонтируют торговые объекты с нарушением градостроительных и санитарных норм, правил благоустройства, а также пункты продажи, которые реализуют продукцию, не указанную в договоре. Также сносят объекты, собственники которых не платят налоги или не устанавливают онлайн-кассы.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
1/3
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
2/3
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
3/3

Ранее снесли нестационарные объекты на улицах Молодежная и Бабакина, а также в деревне Брехово. Управление потребительского рынка, услуг и рекламы продолжает мониторинг ситуации в муниципалитете. До конца 2025 года должны снести более 140 НТО.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте