Самолет прилетел с Чукотки в Магадан с поврежденным корпусом

Магаданская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного ЧП в аэропорту Магадана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«При послеполетном осмотре воздушного судна Ан-26Б-100 АО „Авиакомпания „Ираэро“, выполнившего рейс Баимская — Кепервеем — Магадан, обнаружены повреждения корпуса», — отметили в пресс-службе.
Никто не пострадал. В Магадане транспортная прокуратура проверяет соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Ранее самолет рухнул и загорелся на территории частного дома в поселке Дербышки в Татарстане. Судно было учебным. Пилот потерял управление во время испытаний.
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