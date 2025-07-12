Самолет прилетел с Чукотки в Магадан с поврежденным корпусом

Прокуратура начала проверку после повреждения самолета в Магадане

Магаданская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного ЧП в аэропорту Магадана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При послеполетном осмотре воздушного судна Ан-26Б-100 АО „Авиакомпания „Ираэро“, выполнившего рейс Баимская — Кепервеем — Магадан, обнаружены повреждения корпуса», — отметили в пресс-службе.

Никто не пострадал. В Магадане транспортная прокуратура проверяет соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее самолет рухнул и загорелся на территории частного дома в поселке Дербышки в Татарстане. Судно было учебным. Пилот потерял управление во время испытаний.