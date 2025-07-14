Глава Истры Татьяна Витушева провела выездную проверку территорий
Во время выездной проверки по Ивановскому территориальному отделу глава Истры Татьяна Витушева поручила проработать проект создания новой зоны отдыха. Ранее такие рейды прошли в Павловской Слободе, Букарево и Лучинском.
Первой остановкой стал родник у деревни Красновидово. Сам источник ухожен, но рядом находится второй, который требует благоустройства. По поручению главы рассмотрят возможность приведения его в порядок, а также проведут лабораторный анализ воды.
В деревне Борисково проверили состояние разворотной площадки для автобусов — по просьбам местных жителей ее обустроили. Здесь приведут в порядок близлежащую территорию: скосят траву, уберут мусор, а также промоют дорожное покрытие остановки. Рядом уже идет модернизация контейнерной площадки.
Следующим пунктом стал двор в деревне Павловское. У домов № 19, № 20 и № 13 проверили состояние двора и детской площадки. В этой локации выполнят ямочный ремонт дороги, уберут смет и мусор, а также обновят информационные стенды.
Татьяна Витушева посетила и местную амбулаторию, которая обслуживает более четырех тысяч человек. Пациенты положительно отзываются о ее работе: внутри все удобно организовано, чисто и доступно для людей.
Также от жителей поступали предложения о создании прогулочной зоны и скейт-парка у пруда. Принято решение проработать проект благоустройства с возможностью размещения таких объектов.
Кроме того, в Павловском осмотрели заброшенные строения, вызывающие обеспокоенность у местных жителей. По итогам осмотра руководитель муниципалитета поручила снести их.
В поселке станции Манихино оценили состояние крыши многоквартирного дома № 10 на Железнодорожной улице. Татьяна Витушева поручила проработать вопрос включения в программу капитального ремонта через Фонд капремонта.
Также комиссия осмотрела надземный пешеходный переход на станции Манихино. У жителей много нареканий: здесь разрушены ступени, заасфальтированы провалы. По итогам обхода подготовят письмо в РЖД с просьбой включить объект в плановый ремонт.
Отметим, что такие рабочие поездки главы Истры по округу стали регулярным инструментом для оперативного реагирования на обращения жителей и оценки состояния территорий.