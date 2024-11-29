Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии

В Финляндии пройдут митинги за открытие границы с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Александровское общество» (Aleksanteriliitto).

Акции пройдут 15 декабря в Тампере, Хельсинки, Лаппеенранте и Лахти.

«Мы выходим на улицы четырех городов, чтобы напомнить о том, что люди, жизнь которых уничтожает эта ситуация, по-прежнему здесь», — заявили общественники.

Собирающиеся участвовать в митингах подчеркнули: если дорога открыта для грузов, она должна быть открыта и для людей.

Они напомнили, что ровно год назад многие жители страны оказались перед непростым выбором: отказаться от общения с близкими по ту сторону границы или тратить огромное количество времени, денег и сил на поездки, чтобы увидеться с ними. Кроме того, экономика восточной Финляндии оказалась в упадке.

Ранее депутату парламента Финляндии Киммо Кильюнену пришлось извиняться за свой призыв к открытию границы с Россией. Он объяснил, что ситуация на восточной границе касается его семьи, так как у супруги — российское происхождение. При этом он отметил, что его точка зрения является частным мнением и не отражает официальную позицию партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам.