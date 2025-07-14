В Пентагоне отказались объяснить слова Трампа о поставках Украине комплексов Patriot

В Пентагоне не ответили, что Трамп имел в виду под комплексами Patriot для Киева

Минобороны США отказалось прокомментировать информацию о передаче Киеву 17 комплексов Patriot. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», — ответили в Пентагоне.

Агентство обратилось за разъяснениями слов президента США Дональда Трампа, чтобы уточнить, о чем конкретно шла речь — о 17 батареях или о 17 ракетах. В администрации американского лидера тоже пока не ответили на запрос.

Трамп сообщил журналистам о передаче Украине 17 комплексов Patriot после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. При этом он не уточнил, полный ли комплекс поставят Киеву.

Американский лидер также оценил стоимость американской военной помощи Украине, отметив, что входящие в альянс страны Евросоюза заплатят за ее поставку миллиарды долларов. По его словам, европейцы закупят военную технику у США, передадут НАТО, где ее оперативно распределят.