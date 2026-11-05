В США мощный паводок смыл жилой дом в реку и разнес его о мост

Паводок в США смыл жилой дом в реку и разрушил его при столкновении с мостом

В американском штате Колорадо паводок сорвал жилой дом с фундамента и унес его по реке Сан-Хуан. Здание столкнулось с пешеходным мостом и развалилось на части, видео появилось в Сети.

Происшествие случилось 2 ноября в городе Пагоса-Спрингс. После продолжительных дождей река вышла из берегов, а сильное течение подмыло участок берега, на котором стоял дом.

Строение сползло в воду и некоторое время перемещалось вниз по течению практически целиком. Однако удар о мост разрушил здание, его обломки унесло дальше.

Событие снял на телефон местный житель Бен Дозьер. Он рассказал CBS, что сначала услышал сильный шум со стороны реки, а выйдя на улицу, увидел, как соседний дом сносит потоком.

Наводнение затронуло и другие районы юго-западного Колорадо. Вода затопила улицы, повредила здания и дорожную инфраструктуру, а на отдельных участках полностью разрушила дорожное полотно.

Ранее мощный торнадо в Бразилии серьезно повредил аэропорт.