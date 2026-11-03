Более 10 стран Европы сообщили о кибератаках на холодильники в супермаркетах

О хакерских атаках на коммерческие холодильные системы в супермаркетах рассказали представители более десяти стран Европы. Об этом сообщил ТАСС .

Злоумышленники удаленно активировали режим заморозки — и это привело к массовой порче продуктов. Предварительная сумма убытков оценивается в десятки миллионов долларов.

Хакерские атаки произошли в ночь на 2 ноября и затронули супермаркеты в Бельгии, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах, Эстонии, Германии и Италии. Такие же случаи зафиксировали в октябре во Франции.

Как рассказал основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, программное обеспечение этих холодильников годами не обновляется из-за того, что требуется остановка оборудования. По его словам, целью взломов стали контроллеры, доступ к которым можно было получить из интернета благодаря слабым учетным данным.

Ранее стало известно, что датская компания Danfoss связала кибератаки на системы управления холодильным оборудованием в европейских магазинах с ее продукцией.