Эстонского премьера раздосадовали переговоры с Россией из-за одной темы

Обсуждение архитектуры безопасности Европы в рамках украинских переговоров стали ошибкой европейской дипломатии. Такое мнение выразил эстонский премьер Кристен Михал, его процитировало РИА «Новости» .

По мнению политика, Европа «в ловушке» из-за того, что на переговорном треке по Украине начала развиваться тема общей ситуации в регионе. Михал также считает, что Россия не может участвовать в беседах о данном вопросе.

Архитектура безопасности Европы обсуждалась в Абу-Даби на трехсторонних переговорах России, Украины и США. Белый дом захотел обсуждать такую тему параллельно с разработкой договора об Украине.

По замыслу американцев, договоренности о гарантиях безопасности могли бы вступить в силу после окончания боевых действий.

Этот же вопрос, в числе прочих, поднимали эмиссары Белого дома на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.