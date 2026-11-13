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    Эстонского премьера раздосадовали переговоры с Россией из-за одной темы

    Премьер Эстонии счел, что Европа «в ловушке» из-за переговоров с Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Обсуждение архитектуры безопасности Европы в рамках украинских переговоров стали ошибкой европейской дипломатии. Такое мнение выразил эстонский премьер Кристен Михал, его процитировало РИА «Новости».

    По мнению политика, Европа «в ловушке» из-за того, что на переговорном треке по Украине начала развиваться тема общей ситуации в регионе. Михал также считает, что Россия не может участвовать в беседах о данном вопросе.

    Архитектура безопасности Европы обсуждалась в Абу-Даби на трехсторонних переговорах России, Украины и США. Белый дом захотел обсуждать такую тему параллельно с разработкой договора об Украине.

    По замыслу американцев, договоренности о гарантиях безопасности могли бы вступить в силу после окончания боевых действий.

    Этот же вопрос, в числе прочих, поднимали эмиссары Белого дома на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

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