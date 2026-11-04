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    Британец завершил кругосветное путешествие пешком спустя 28 лет

    Британец Бушби завершил пешее кругосветное путешествие за 28 лет

    Британский путешественник Карл Бушби 2 ноября вернулся в родной город Халл после 28 лет кругосветного маршрута. За это время 57-летний мужчина преодолел пешком и частично вплавь около 50 тысяч километров, сообщило издание The Daily Telegraph.

    У дома Бушби собрались сотни человек, среди них — его 75-летняя мать, 36-летний сын и 12-летняя внучка, которую он впервые увидел после возвращения.

    Бывший морской пехотинец начал путь 1 ноября 1998 года в чилийском городе Пунта-Аренас. Он поставил себе два условия: не пользоваться транспортом и не возвращаться домой, пока не завершит маршрут.

    За годы путешествия британец прошел через Южную и Северную Америку, Россию, Монголию, Китай, Центральную Азию и Европу.

    В 2006 году Бушби пересек Берингов пролив и добрался до чукотского села Уэлен, где его задержали за незаконное пересечение российской границы.

    Заключительным этапом стали заплыв через Ла-Манш протяженностью 34 километра и пеший переход длиной около 400 километров до Халла.

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