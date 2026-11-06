Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп в Белом доме

В Белом доме прошла встреча уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой и первой леди США Мелании Трамп. На пресс-конференции российская им американская делегация обсудили итог гуманитарной миссии в Алешках, отметила омбудсмен в телеграм-канале .

«Для нас важна каждая человеческая жизнь», — подчеркнула Лантратова.

Она выразила надежду на то, что благодаря дальнейшему сотрудничеству гуманитарную работу продолжат, оно также позволит и дальше спасать человеческие жизни и помогать нуждающимся в поддержке людям.

Мелания Трамп выразила российскому омбудсмену признательность и добавила, что ее преданность делу в том числе способствует сохранению достоинства людей, пострадавших от боевых действий.

Жена президента США также попросила передать письмо российскому лидеру Владимиру Путину.