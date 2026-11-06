Жители Аргентины сняли на видео похожее на гнома существо
В аргентинской провинции Тукуман местные жители наткнулись у зарослей сахарного тростника на загадочное существо, похожее на гнома. Об этом сообщил местный портал Tucumán Noticias.
Снятые очевидцами кадры распространились по соцсетям. На них видно, как крошечный темный силуэт передвигался вдоль проселочной дороги. В какой-то момент существо скрылось в высокой и густой траве.
Мужской голос за кадром заявил, что они встретили гнома или гоблина. Видео опубликовал в TikTok пользователь под ником erick_alderete.
Комментаторы спорят, что это было за существо. Некоторые вспомнили, что в аргентинском фольклоре имеются такие персонажа как Укумара и коварный дух Помберо. Скептики предположили, что на видео сняли обычную дикую обезьяну. Разобрать, кто прав вряд ли получится, так как ролик короткий и смазанный. Деталей не разглядеть.
Ранее на Фукусиме в одном из старинных домов обнаружили мумию существа с острыми зубами, длинными руками и чешуйчатым рыбьим хвостом. Останки, напоминающие водного демона из японского фольклора — каппу, выставили на торги.