Жители Аргентины сняли на видео похожее на гнома существо

В аргентинской провинции Тукуман местные жители наткнулись у зарослей сахарного тростника на загадочное существо, похожее на гнома. Об этом сообщил местный портал Tucumán Noticias .

Снятые очевидцами кадры распространились по соцсетям. На них видно, как крошечный темный силуэт передвигался вдоль проселочной дороги. В какой-то момент существо скрылось в высокой и густой траве.

Мужской голос за кадром заявил, что они встретили гнома или гоблина. Видео опубликовал в TikTok пользователь под ником erick_alderete.

Комментаторы спорят, что это было за существо. Некоторые вспомнили, что в аргентинском фольклоре имеются такие персонажа как Укумара и коварный дух Помберо. Скептики предположили, что на видео сняли обычную дикую обезьяну. Разобрать, кто прав вряд ли получится, так как ролик короткий и смазанный. Деталей не разглядеть.

Ранее на Фукусиме в одном из старинных домов обнаружили мумию существа с острыми зубами, длинными руками и чешуйчатым рыбьим хвостом. Останки, напоминающие водного демона из японского фольклора — каппу, выставили на торги.