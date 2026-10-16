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    Зеленский пригрозил Евросоюзу новым миграционным кризисом

    Зеленский: в случае поражения Украины 20 миллионов украинцев уедут в Европу

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе новым миграционным кризисом в случае поражения Украины. Об этом он заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе, его слова привело РИА «Новости».

    По словам украинского лидера, 20 миллионов украинцев якобы отправятся в европейские страны, в случае если Киев падет. Он заявил, что считает такой сценарий вполне очевидным.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский и его команда уничтожили свою страну. По его словам, украинский президент не стремится к урегулированию конфликта.

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