Зеленский: в случае поражения Украины 20 миллионов украинцев уедут в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе новым миграционным кризисом в случае поражения Украины. Об этом он заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе, его слова привело РИА «Новости» .

По словам украинского лидера, 20 миллионов украинцев якобы отправятся в европейские страны, в случае если Киев падет. Он заявил, что считает такой сценарий вполне очевидным.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский и его команда уничтожили свою страну. По его словам, украинский президент не стремится к урегулированию конфликта.