Политолог рассказал о борьбе России за сохранение влияния в странах СНГ

Политолог Михайлов: Китай и Турция стали конкурентами России за влияние в СНГ

России необходимо активнее развивать сотрудничество со странами СНГ на фоне растущей конкуренции с Китаем и Турцией. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов.

Он пояснил, что Китай постепенно расширяет присутствие в Центральной Азии, а Турция укрепляет связи с тюркоязычными государствами и странами Южного Кавказа. В этих условиях России важно учитывать интересы партнеров и использовать собственные экономические возможности.

«В условиях действительно жесткой конкуренции Москве нужно просто приложить больше усилий для сохранения своего влияния», — подчеркнул Михайлов.

При этом политолог отметил, что Россия сыграла важную роль в сохранении Содружества и продолжает выступать инициатором совместных проектов.

«Россия смогла дипломатией, путем своего влияния сохранить эту организацию и добавить ей свежей крови», — рассказал он.

Михайлов считает, что дальнейшее развитие СНГ будет зависеть от способности государств договариваться и находить взаимовыгодные решения.

«Чтобы Содружество дальше продолжало развиваться, нужно создать все условия и договориться между собой, чтобы всех все устраивало. И только тогда оно будет развиваться», — собеседник 360.ru.

Об основных решениях, принятых на заседании Совета глав государств СНГ, а также о вероятной трансформации Содружества с включением туда других стран — в материале 360.ru.