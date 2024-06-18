«Дешевые фейки». В Белом доме отреагировали на видео со странным замиранием Байдена

«Они являются дешевыми фейковыми видео, которые делаются недобросовестно», — заявила Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь также назвала подобные видеоролики попытками дезинформации со стороны «отчаявшихся республиканцев» и сообщила, что они «неоднократно разоблачались».

Причиной для обсуждения стало видео с мероприятия в Лос-Анджелесе. Байден стоял на сцене рядом с бывшим президентом США Бараком Обамой. Перед уходом со сцены Обама махал публике на прощание, а Байден застыл без движения. Бывшему президенту пришлось за руку вывести нынешнего со сцены.

Ранее оправдать зависание Байдена попытался заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он написал в соцсети Х, что президент не застыл, а просто осматривал публику.