«Дешевые фейки». В Белом доме отреагировали на видео со странным замиранием Байдена

Белый дом назвал фейками видео с якобы зависшим Байденом

Фото: РИА «Новости»

Спикеру Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать «зависания» президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь назвала распространившиеся в интернете видео «дешевыми фейками», сообщило РИА «Новости».

«Они являются дешевыми фейковыми видео, которые делаются недобросовестно», — заявила Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь также назвала подобные видеоролики попытками дезинформации со стороны «отчаявшихся республиканцев» и сообщила, что они «неоднократно разоблачались».

Причиной для обсуждения стало видео с мероприятия в Лос-Анджелесе. Байден стоял на сцене рядом с бывшим президентом США Бараком Обамой. Перед уходом со сцены Обама махал публике на прощание, а Байден застыл без движения. Бывшему президенту пришлось за руку вывести нынешнего со сцены.

Ранее оправдать зависание Байдена попытался заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он написал в соцсети Х, что президент не застыл, а просто осматривал публику.

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