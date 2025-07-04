Огромная рыба в Индии утащила рыбака в открытое море

В Бенгальском заливе утонул рыбак, поймавший огромного марлина. Рыба стянула его с лодки в открытое море, сообщил The Times of India .

Чодапалли Ерайя из деревни Пудимадака в индийском штате Андхра-Прадеш промышлял рыбной ловлей. Вместе с тремя товарищами парень отплыл на моторной лодке на 15 миль от берега и забросил снасти.

На леску попался большой голубой марлин. Рыбаку не хватило сил, чтобы удержать улов, и рыба стянула его в воду. С тех пор друзья больше не видели Ерайю, парня объявили пропавшим без вести.

Голубой марлин охотится у поверхности воды на других рыб и кальмаров. Его длина достигает пяти метров, вес — 800 килограммов. «Известия» сообщили, что Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) посоветовало не употреблять его из-за высокого содержания ртути.