«Доверия нет». В Германии сравнили Трампа с Байденом после беседы с Путиным

Политолог Бааб: после беседы с Путиным Трамп повторил путь Байдена по Украине

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Германии решение президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву назвали попыткой повторить курс бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Доверие между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо», — сказал он.

Политолог критически оценил действия главы Белого дома, советуя ему и его администрации пойти на диалог с Москвой ради урегулирования украинского конфликта. Если американцы примут позицию России, то лишь тогда будет найдено решение. И это единственный путь, а не конфронтация и очередные попытки помочь Киеву.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер предупредил, что Трамп не сможет надавить на президента России Владимира Путина. Российский лидер проигнорирует пустые угрозы.

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