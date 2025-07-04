В Германии решение президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву назвали попыткой повторить курс бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Доверие между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо», — сказал он.

Политолог критически оценил действия главы Белого дома, советуя ему и его администрации пойти на диалог с Москвой ради урегулирования украинского конфликта. Если американцы примут позицию России, то лишь тогда будет найдено решение. И это единственный путь, а не конфронтация и очередные попытки помочь Киеву.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер предупредил, что Трамп не сможет надавить на президента России Владимира Путина. Российский лидер проигнорирует пустые угрозы.