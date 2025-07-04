Роспотребнадзор запретил купание в 10 зонах отдыха Москвы

Столичное управление Роспотребнадзора запретило купание в ряде водоемов столицы, признав пригодными для отдыха только четыре зоны из 14. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«По состоянию на 3 июля функционируют четыре зоны отдыха с купанием (из 14): озеро „Белое“ (ВАО), Мещерское (ЗАО), „Пионерский пруд“ (ЦАО), Тропарево (ЮЗАО)», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Зоны отдыха «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд в настоящее время приняли в эксплуатацию, но купаться там не разрешено. Качество воды и песка не соответствуют санитарным нормам. Знаки, запрещающие купаться в этих водоемах, уже установили.

Кроме того, на реконструкции находятся Большой городской пруд в Зеленограде и Путяевский пруд № 2.

Повторно отберут пробы воды в четырех зонах отдыха — Серебряный бор-2 и 3, озеро «Черное» и Школьное озеро. Если она будет соответствовать санитарным нормам, то москвичей об этом предупредят.

В Роспотребнадзоре отметили, что имеющиеся запреты никак не повлияют на отдых вне воды, в частности, разрешено заниматься спортом.

Ранее в Подмосковье обустроили 164 места отдыха у воды.