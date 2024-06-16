Снова завис. Обаме пришлось увести замершего Байдена со встречи со сторонниками

Экс-лидеру Штатов Бараку Обаме пришлось вывести нынешнего американского президента Джо Байдена, который замер после встречи со сторонниками. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство сослалось на видео из социальных сетей. На кадрах Байден с Обамой прощались с людьми на мероприятии в Лос-Анджелесе. Политики находились на сцене, а публика провожала их аплодисментами. Вероятно, президент забыл, что уходил, поэтому встал на месте. Обама понял замешательство политика, поэтому взял его за руку и увел со сцены.

Похожий случай произошел с Байденом 10 июня. Он проводил мероприятие в Белом доме. Пока все остальные танцевали и двигались, глава Штатов застыл. Он стоял на одном месте и даже не моргал.

Ранее президент США признался, что месяц прожил на Украине. Тогда он был сенатором и вице-президентом. Он отметил, что в стране была серьезная коррупция.