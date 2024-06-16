Снова завис. Обаме пришлось увести замершего Байдена со встречи со сторонниками
Обама увел замершего Джо Байдена со встречи со сторонниками в Лос-Анджелесе
Экс-лидеру Штатов Бараку Обаме пришлось вывести нынешнего американского президента Джо Байдена, который замер после встречи со сторонниками. Об этом сообщило РИА «Новости».
Агентство сослалось на видео из социальных сетей. На кадрах Байден с Обамой прощались с людьми на мероприятии в Лос-Анджелесе. Политики находились на сцене, а публика провожала их аплодисментами. Вероятно, президент забыл, что уходил, поэтому встал на месте. Обама понял замешательство политика, поэтому взял его за руку и увел со сцены.
Похожий случай произошел с Байденом 10 июня. Он проводил мероприятие в Белом доме. Пока все остальные танцевали и двигались, глава Штатов застыл. Он стоял на одном месте и даже не моргал.
Ранее президент США признался, что месяц прожил на Украине. Тогда он был сенатором и вице-президентом. Он отметил, что в стране была серьезная коррупция.