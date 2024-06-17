Белому дому в очередной раз пришлось оправдываться за «зависание» Байдена

Белый дом: Байден приветствовал сторонников со сцены, а не застыл на месте

Фото: РИА «Новости»

На мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал своих сторонников. Такое оправдание опубликовал в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Он заявил, что СМИ, которые показывают «зависшего» Байдена, не желают признавать успехов нынешнего президента.

«Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ — прим. ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений», — заявил Бейтс.

Оправдываться за президента Белому дому пришлось после публикации в СМИ эпизода, в котором Байдена со сцены пришлось уводить за руку бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте