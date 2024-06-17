Белому дому в очередной раз пришлось оправдываться за «зависание» Байдена

Белый дом: Байден приветствовал сторонников со сцены, а не застыл на месте

На мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал своих сторонников. Такое оправдание опубликовал в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Он заявил, что СМИ, которые показывают «зависшего» Байдена, не желают признавать успехов нынешнего президента.

«Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ — прим. ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений», — заявил Бейтс.

Оправдываться за президента Белому дому пришлось после публикации в СМИ эпизода, в котором Байдена со сцены пришлось уводить за руку бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.