Четыре человека погибли из-за последствий тайфуна в Японии
Из-за последствий тайфуна «Дуцзюань» в Японии погибли четыре человека, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию наиболее пострадавших префектур.
Тайфун прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю 21 сентября. Погибшие стали жертвами оползней, которые возникли из-за мощных ливней. Более 430 жилых домов получили повреждения.
В зоне Токио пока не ходит транспорт по многим железнодорожным линиям. Специалисты проверяют состояние полотна и оборудования после интенсивных дождей. В некоторых местах выпало более 410 миллиметров осадков за прошедшие двое суток. На дорогах остались десятки затопленных машин.
Власти рекомендовали эвакуироваться более 1,6 миллиона человек.
Из-за приближения «Дуцзюань» отменили более 520 рейсов.