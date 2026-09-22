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    Четыре человека погибли из-за последствий тайфуна в Японии

    Из-за последствий тайфуна «Дуцзюань» в Японии погибли четыре человека, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию наиболее пострадавших префектур.

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    Тайфун прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю 21 сентября. Погибшие стали жертвами оползней, которые возникли из-за мощных ливней. Более 430 жилых домов получили повреждения.

    В зоне Токио пока не ходит транспорт по многим железнодорожным линиям. Специалисты проверяют состояние полотна и оборудования после интенсивных дождей. В некоторых местах выпало более 410 миллиметров осадков за прошедшие двое суток. На дорогах остались десятки затопленных машин.

    Власти рекомендовали эвакуироваться более 1,6 миллиона человек.

    Из-за приближения «Дуцзюань» отменили более 520 рейсов.

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