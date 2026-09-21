Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом договорился о встрече с ним в Нью-Йорке. Об этом глава киевского режима написал в своем телеграм-канале.

«Только что говорили с президентом Трампом. Важный разговор, и многие вещи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что у него есть идеи по деэскалации ситуации в стране, а также по вопросам энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее Зеленский заявлял, что надеется встретиться с американским коллегой в 20-х числах сентября. Он отметил, что хочет поднять вопрос о поставках систем ПВО на Украину. До этого Трамп и Зеленский встречались в Белом доме 28 июля 2026 года.