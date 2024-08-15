Британия пыталась добиться разрешения применять Storm Shadow внутри России

Министры Великобритании делают все, чтобы убедить союзников дать Украине разрешение на использование крылатых ракет Storm Shadow во время ударов по территории России. Об этом сообщило The Times .

Автор статьи отметил, что цель британских министров «расширить возможности использования ракет Украиной за кулисами». Союзники Лондона не хотели разрешать ВСУ использовать оружие большой дальности из-за риска эскалации. Несмотря на это, Великобритания пытается уговорить их пересмотреть решение.

Представитель британского кабмина ранее заявил, что правительство страны выделило военную помощь Украине исключительно для обороны. ВСУ не получали разрешение на использование поставленных ракет Storm Shadow для ударов по российским регионам.

В мае украинские боевики пытались атаковать Россию с помощью британских ракет Storm Shadow и реактивных снарядов «Ольха». Угрозу со стороны ВСУ нейтрализовали средствами ПВО.