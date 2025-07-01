Белый дом понизил Макрона в должности

Комментируя критику президента Франции Эммануэля Макрона в адрес американских торговых пошлин, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала его премьер-министром. Об этом сообщил телеканал C-SPAN .

На ежедневном брифинге журналисты попросили Левитт прокомментировать заявление Макрона о том, что торговые тарифы, взимаемые могущественными странами, часто являются формой шантажа. Пресс-секретарь не согласилась с такой позицией.

«Думаю, что президент и Белый дом, безусловно, отвергли бы эту характеристику премьер-министра Макрона», — сказала она.

Левитт назвала тарифы эффективным использованием президентской власти для улучшения положения среднего класса и возрождения обрабатывающей промышленности, пострадавшей от деятельности политиков-глобалистов. Президент США Дональд Трамп, по ее мнению, ввел пошлины в интересах своей страны, просто остальной мир пока не привык к этому.

Ранее Трамп высказался о конфликте Макрона с супругой в самолете. Он заявил, что в браке важно следить за тем, закрыта ли дверь.