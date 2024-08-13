DT: Великобритания не разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow под Курском

Вонная помощь Великобритании предназначена исключительно для обороны Украины. Правительство не разрешало использовать поставленные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, заявил The Daily Telegraph представитель британского кабмина.

Он заверил журналистов, что позиция Великобритании не изменилась. Власти по-прежнему выступают против ударов по России западным оружием.

«Мы поставляем военную помощь, чтобы Украина могла защищаться. Мы ясно даем понять, что оборудование предназначено для обороны Украины», — сказал предстаивтель правительства.

Украинские военные запускали Storm Shadow по Запорожской области и Крыму. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался комментировать ограничения на использование переданных вооружений. Российские специалисты получили практически уцелевшую крылатую ракету большой дальности и изучили ее строение.