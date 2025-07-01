Россиянам напомнили об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля

С 1 июля начнется ежегодная индексация тарифов на ЖКУ. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

В ведомстве отметили, что в 2025 году изменение совокупного платежа будет формироваться на основе прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергетики.

Например, индексация тарифов на тепловую энергию зависит в том числе от стоимости газа, угля, мазута, электроэнергии и других ресурсов, которые в тарифе на тепло составляют более 60%. В тарифах на водоснабжение и водоотведение основное влияние оказывает повышение стоимости электроэнергии, которая затрачивается на работу насосных станций.

В Минстрое также подчеркнули, что плановая индексация позволит своевременно финансировать операционную деятельность для бесперебойного предоставления услуг и развития инфраструктуры.

«Фактическое изменение тарифов в регионах проходит в рамках предельных индексов, подготовленных ФАС России с учетом прогноза и предложений самих регионов», — добавили в ведомстве.

На федеральном и региональном уровнях продолжит действовать комплекс мер поддержки населения. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сегодняшний день получают два миллиона семей.

Ранее россиянам объяснили, как будет работать механизм переноса оплаты ЖКУ.