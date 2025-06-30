Трамп отменил санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкционной программы по Сирии. Ограничения перестанут действовать с 1 июля, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру», — отметили в заявлении.

Согласно указу, Госдепу США поручено пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма, а также «изучить возможности в ООН по смягчению санкций» в поддержку стабильности и мира в этой стране.

Однако американской лидер оставил в силе рестрикции против бывшего сирийского президента Башара Асада. Санкционный режим в отношении Сирии действовал с 2004 года.

Ранее Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если Тегеран будет вести себя мирно. Также он пригрозил иранским властям новым ударом, если в стране не прекратят создавать ядерное оружие.