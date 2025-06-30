Доцент ГСГУ Яковлева стала экспертом конкурса «Золотые имена высшей школы-2025»

Доцент кафедры педагогики коломенского ГСГУ Татьяна Яковлева вошла в число экспертов Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы-2025». Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.

Призеры и победители конкурса прошлых лет могут стать судьями в случае признания их специалистами и лидерами академического сообщества. В 2024 году Яковлеву отметили как лучшую участницу в номинации «За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодежи».

В этом сезоне команде профессионалов предстоит отобрать около 1000 заявок по 44 номинациям. Для доцента ГСГУ новый статус — возможность взглянуть на профессию педагога иначе.

«Выступая в качестве эксперта, невольно сравниваешь свою заявку с достижениями номинантов. Некоторые из участников скромно описывают уникальные проекты, другие — ярко и масштабно. Такие заявки вызывают восхищение и гордость за коллег», — поделилась Яковлева.

Награждение лучших конкурсантов пройдет 19 ноября в Москве в честь празднования Дня преподавателя высшей школы.