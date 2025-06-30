Подмосковные росгвардейцы провели смотр строя и песни среди юнармейских отрядов

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии провели смотр строя и песни среди юнармейцев Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в мероприятии принял участие председатель организации ветеранов войск правопорядка, подполковник милиции в отставке Владимир Халяпин.

Участниками соревнований стали 16 команд из разных округов Москоковой области. Ребята состязались в дисциплине, выправке и слаженности. Все эти качества лежат в основе армейской подготовки. Целью события стало воспитание командного духа и любви к Родине.

Росгвардейцы определили победителей в трех номинациях. Награды вручили лучшему командиру и отличившимся командам в строевой песне и маршировке.

В конце смотра сотрудники поблагодарили ребят за старания и поделились полезными советами из служебной практики.