Политолог допустил трансформацию СНГ с включением новых стран

Содружество Независимых Государств за 35 лет сохранило связи между бывшими советскими республиками и стало площадкой для решения общих вопросов. Теперь организация начала расширение сотрудничества с другими странами. В частности, с Ираном. Об этом 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он напомнил, что СНГ появилось в декабре 1991 года и стало основой для сотрудничества бывших союзных республик, получивших независимость. Руководители государств не хотели полностью разрывать связи, складывавшиеся на протяжении десятилетий.

«Главы тогдашних советских республик, принимая решение о переходе в самостоятельное историческое плавание, не хотели полного расставания, не хотели оставить просто пепелище бывшего общего очага. И было принято решение о создании Содружества, которое призвано было служить таким общим домом — клубом глав государств», — рассказал Станкевич.

Важную роль в работе организации, по мнению политолога, сыграли регулярные встречи руководителей стран. Они позволили не только обсуждать официальные вопросы, но и поддерживать личные отношения. Такой формат доказал востребованность Содружества за 35 лет.

«Содружество Независимых Государств прошло испытание временем, оказалось очень полезным. Даже если какие-то юридически обязывающие документы не принимаются, все равно достигнутое там согласие и взаимные обязательства потом фиксируются в виде нормативных актов», — объяснил политолог.

Новые перспективы сотрудничества обозначились на саммите СНГ, который прошел 9 октября в Туркменистане. В расширенном заседании принял участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По словам Станкевича, иранский лидер поднял вопрос о создании формата СНГ+, который позволил бы государствам, не входящим в Содружество, участвовать в подобных встречах. Политолог допустил, что такой формат привлечет к сотрудничеству и другие страны.

О том, какие решения и проекты лидеры стран СНГ приняли на заседании Совета глав государств Содружества, — в материале 360.ru.