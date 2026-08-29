США могут пригрозить Британии пересмотром позиции по Фолклендам
Telegraph: США могут поставить Британии ультиматум из-за расходов на оборону
США могут пересмотреть позицию по вопросу суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами, если Лондон не увеличит расходы на оборону. Об этом сообщала газета The Telegraph.
По данным издания, Белый дом рассматривает различные способы добиться от союзников по НАТО выполнения обязательств по наращиванию военных расходов. В Пентагоне разрабатывают соответствующие меры, которые могут затронуть и Великобританию.
Американские власти считают Британию одним из ключевых партнеров в оборонной сфере. При этом объявленные британским правительством в июне планы по увеличению вложений в оборону пока не полностью устраивают США.
«Могу сказать, что обсуждения носят откровенный характер и ничего не исключено», — заявил источник.
США официально придерживаются нейтральной позиции в споре о принадлежности архипелага, однако признают фактический контроль над ним со стороны Великобритании.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил сократить военные учения с Южной Кореей.