Политолог объяснил, к чему приведет поддержка премьера Польши со стороны ЕС

Поддержка премьер-министра Польши Дональда Туска со стороны Евросоюза приведет к обратному эффекту и укрепит позиции президента Кароля Навроцкого. Такой прогноз в беседе с ведущей 360.ru Региной Понамаревой сделал член экспертного клуба «Дигория» Нарат Аджамян.

По мнению политолога, европейские власти заняли сторону Туска из-за его либеральных взглядов, которые приветствуют в Брюсселе. При этом Навроцкого европейские чиновники уже критиковали за консерватизм, а также за отказ принять присягу у судей Конституционного трибунала, избранных парламентом.

Аджамян считает, что многие поляки воспримут решения Евросоюза по поддержке Туска как вмешательство во внутренние дела страны и перейдут на сторону заявляющего о защите национальных интересов Навроцкого.

«Рядовые поляки в большей степени назло могут поддержать президента и консервативные силы с позиции: мол, мы же независимая страна, имеем право делать то, что хотим, и вообще нам Брюссель не указ», — заявил Аджамян.

Политолог напомнил, что польское общество достаточно консервативно, а национальные настроения в стране значительно выросли за последние годы. Поэтому, несмотря на преимущество членства в Евросоюзе, поступаться правом решать внутренние вопросы самостоятельно поляки не станут. Навроцкий сыграет на этих настроениях избирателей и проведет в парламент на выборах осенью 2027 года своих сторонников.

Политический кризис в Польше возник из-за спора президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска о составе Конституционного трибунала. Этот конфликт продолжается уже более 10 лет, но только сейчас вырвался из кабинетов и привел к беспорядкам на улицах Варшавы. О первопричинах спора и прогнозах его завершения — в материале 360.ru.