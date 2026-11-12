В Госдепе США выразили соболезнования в связи со смертью посла РФ Дарчиева

Госдепартамент США осведомлен о смерти российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева. Об этом сообщил телеканал CNN .

Представители ведомства выразили соболезнования родным и близким дипломата.

Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни в Москве. Он умер от хронического заболевания. О дате и месте прощания с ним сообщат дополнительно.

Смерть специалиста высочайшего класса по Североамериканскому региону стала весомой потерей для российской внешнеполитической службы и всего экспертного сообщества. Чем запомнился высокопоставленный дипломат, который отдал профессии 40 лет, и чего добился, мы рассказали в материале 360.ru.