RT выяснил, сколько должны собирать российские фильмы для окупаемости

Для возврата производственного бюджета российскому фильму нужно собрать в кинотеатрах примерно вдвое больше потраченной суммы. Значительную часть выручки получают кинотеатры и прокатчик, сообщает RT .

Экономия на производстве большого кино стала одной из главных задач российской индустрии. Эксперт по экономике платформ на условиях анонимности объяснил: половину сборов забирают кинотеатры, затем свою долю получает прокатчик. Поэтому картины с бюджетом выше определенной суммы не окупаются в российском прокате.

«Чебурашка» собрал в России 6,7 млрд рублей при бюджете 850 млн рублей. «Викинг» при затратах в 1,2 млрд рублей заработал 1,5 млрд рублей и не вернул производственный бюджет за счет отечественной кинотеатральной кассы.

По этим расчетам, высокую отдачу показали «Движение вверх», «Т-34» и «По щучьему велению». К примерам провала RT отнес «Союз спасения», «Красный шелк» и «Кракен».

Эксперт отметил, что бюджет определяет жанр: почти всю кассу обеспечивает национальный зритель. Пока искусственный интеллект не сделает дорогую графику окупаемой, экономических стимулов менять привычный процесс нет.

Гендиректор «Москино» Георгий Прокопов рассказал, что ИИ уже помогает экономить. Фильм с компьютерной графикой стоит 600—800 млн рублей, а с использованием ИИ — 450—500 млн рублей.