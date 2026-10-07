Дробыш объяснил, почему российской сцене не нужна новая примадонна

После переезда певицы Аллы Пугачевой за рубеж у российской сцены нет потребности выбирать новую примадонну. Об этом РИА «Новости» сообщил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

«Для меня это то же самое, что выбирать директора какого-то подземного мармеладного завода. Я не понимаю, зачем нужно возводить кого-то на пьедестал», — пояснил он.

Продюсер подчеркнул, что истинные представители творческой индустрии живут музыкой, а не званиями.

«В случае с Филиппом Киркоровым — королем поп-музыки — пусть будет, это классное название, он красавец, я им восхищаюсь, он очень много сделал для музыки. Но все эти звания — шелуха», — заявил Дробыш.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина в шутку согласилась занять место Пугачевой. Она напомнила, что этот неофициальный титул освободился с отъездом исполнительницы хита «Миллион алых роз».