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    Продюсер Рудченко объяснил интерес зумеров к звездам 90-х

    Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко связал интерес зумеров к исполнителям конца 90-х и начала 2000-х с поиском искренних песен, сообщает Sputnik.

    Рудченко считает, что молодых слушателей утомили тексты современных исполнителей. По его мнению, в песнях прошлых десятилетий они находят истории о любви и жизненную правду, которых им сейчас не хватает.

    Музыкальный критик отметил, что молодежь стала уделять больше внимания словам, а не только ритму песен. Это помогает старым композициям вновь распространяться на музыкальных платформах и возвращает популярность их исполнителям.

    Рудченко предположил, что современные версии песен 70-х и 80-х годов тоже могли бы заинтересовать молодых слушателей благодаря мелодиям, романтическому настроению и текстам.

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