Человек, который умел смешить. Михаил Кокшенов — мастер маленьких ролей
Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения актера Михаила Кокшенова. Он никогда не играл главных ролей, но смог стать подлинным мастером эпизода и любимцем зрителей, которого помнят по сей день. Как дипломированный инженер обманул приемную комиссию «Щуки», поедал пирожки через силу и чуть не утонул на съемках — эти и другие истории из жизни актера вспоминал 360.ru.
Биография Михаила Кокшенова
Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Замоскворечье. Когда мальчику исполнился год, его отца, директора дальневосточного полиметаллического комбината, арестовали как «активного участника контрреволюционной троцкистской террористической диверсионной организации». Домой уже не вернулся: расстреляли в апреле 1938-го.
Мать больше замуж не выходила и одна поднимала сына. Во время Великой Отечественной они жили при Первом медицинском институте: Кокшенова устроилась там санитаркой в роддоме. В молодости она мечтала стать актрисой и была довольно талантлива, но связать жизнь с искусством не получилось.
Зато мать постаралась передать сыну любовь к театру. Правда, мальчик хотел стать моряком, как дедушка, но не смог поступить в мореходное училище. Тогда после армии Кокшенов пошел учиться на геологоразведочное отделение Московского индустриального техникума. Получив диплом, стал работать инженером.
Молодой специалист выдержал в управлении «Главнефтерудпрома» всего год и неожиданно подал документы в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Первая попытка закончилась полным провалом — уж очень сильно был непохож абитуриент на романтического героя, роль которого взялся читать перед приемной комиссией.
На следующий год Кокшенов снова отправился в «Щуку», но уже пустился на хитрость: сам написал несколько коротких юмористических этюдов, которые выдал за малоизвестные произведения Куприна и Бунина. Экзаменаторы были в восторге от оригинального выбора материала и актерской подачи.
Интересно
Парня зачислили на курс Леонида Шихматова, который преподавал в училище с 1926 года. Среди его учеников Юрий Катин-Ярцев, Владимир Этуш, Юрий Любимов, Михаил Ульянов, Александр Калягин, Людмила Чурсина, Анастасия Вертинская, Александр Кайдановский, Леонид Каневский, Нина Русланова, Ролан Быков, Леонид Филатов, Валентин Смирнитский.
После окончания училища Кокшенов играл в театре. Пару раз мелькнул в кино, но именно мелькнул — даже в титрах не указали. Но вот в 1967 году режиссер Владимир Мотыль пригласил его в фильм «Женя, Женечка и „Катюша“». Роль жадного солдата Захара Косых была не главная, но полновесная. А главное — актер запомнился критикам.
Но настоящая слава пришла с легкой руки Леонида Гайдая. Он познакомился с артистом благодаря киоску «Союзпечать» — проходя мимо него, режиссер заметил открытки с портретами советских актеров, среди которых был и снимок Кокшенова. Причем фото было бракованное: при печати краска легла неровно и лицо вышло ярко-красного оттенка.
Гайдай сразу оценил типаж, и Кокшенова позвали на пробы в картину «Не может быть!» по рассказам Михаила Зощенко. Актер замечательно сыграл роль здоровяка-любовника, а его реплика «Ах ты рыбий глаз!» мгновенно ушла в народ. Кстати, режиссера впечатлил не только комедийный талант актера, но и его огромная самоотдача.
Экспромты, пирожки и коварные сапоги
Так, после выхода картины в 1975 году Кокшенова стали приглашать в кино. Иногда съемки проходили трудно. Например, режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов, в отличие от того же Гайдая, не терпел никакой импровизации и однажды устроил актеру жуткий разнос за «отсебятину».
Впрочем, однажды экспромт сработал. Герой Кокшенова, инженер Леша Пряхин, должен был появиться с выигранным в лотерею огромным арбузом. Актер, тяжело дыша, поставил приз на стол и произнес фразу, которой не было в сценарии: «Слушай, Сусанна, а „содовая“ это что — квас?» Сыграно это было так удачно, что режиссер оставил этот вариант в фильме.
В том же фильме была сцена: главная героиня принесла коллегам пирожков и Кокшенову нужно было их есть с большим аппетитом. Впрочем, еда была и вправду вкусной, вот только на этот эпизод понадобилось более десятка дублей. Актеру даже стало немного нехорошо от переедания, но в кадре его Пряхин уплетал угощения так, будто не ел неделю.
Кстати, на экране актер часто играл персонажей, которые были не дураки не только поесть, но и выпить. Естественно, зрители все это проецировали и на самого Кокшенова. Однако он очень редко употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни и много лет активно занимался плаванием и боксом.
И не зря. В фильме «Хозяин тайги» Кокшенов играл сплавщика леса Николая Ипатова. В одном из эпизодов он падал в воду. Но тяжелые рабочие сапоги мгновенно набрали ледяную воду и потянули актера ко дну. А он, борясь с течением, продолжал произносить реплику в камеру, пока, наконец, не сумел скинуть обувь и выплыть на берег.
Кокшенов блистал в киножурналах «Ералаш» и «Фитиль», снялся в сотне полнометражных фильмов, многие из которых до сих пор пересматривают зрители: «Золотой теленок», «Хозяин тайги», «Маленькие трагедии», «Адъютант его превосходительства», «Белые Росы», «Звезда пленительного счастья», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Ширли-Мырли» (там он вообще сыграл негра!) — всех не перечислить.
«Кооперативное кино»
Конец 80-х и начало 90-х годов прошлого века были не лучшим временем для киноиндустрии — пошла волна «кооперативного кино» с шутками ниже пояса, голыми людьми в кадре при любой возможности и полном отсутствии связной истории картины. Но для многих актеров участие в этом бедламе было единственным способом хоть как-то заработать.
Кокшенов не стал ждать, когда распогодится: быстро переквалифицировался в режиссера и продюсера, стал сам писать сценарии. Он приглашал в свои картины артистов, возил их на съемки за границу. Договаривался о содействии не только с российскими чиновниками, но и навел мосты в Голливуде.
Мало кто знает, но именно Кокшенов первым изобрел для российского кинематографа схему продакт-плейсмента: скрытую и не очень рекламу товаров в кадре. Герои его картин словно невзначай крутили в руках нужный продукт, а потом вырученные деньги шли на гонорары артистам и на прокорм всей съемочной группы.
Три жены Кокшенова
Несмотря на свой специфический комедийный образ, в реальной жизни Кокшенов был харизматичным и галантным мужчиной, который пользовался у женщин огромным успехом. Его первой женой стала стюардесса международных авиалиний Нина Вокрош.
Девушка была почти на 20 лет моложе актера, отличалась утонченной красотой и независимостью. Но Кокшенов смог ее очаровать. В 1987 году у пары родилась дочь, но вскоре после этого грянул развод: жена отказалась мириться с постоянными разъездами мужа и его огромной популярностью у слабого пола.
Со второй супругой Еленой актер познакомился в очереди за фруктами. Впоследствии любящая жена, далекая от мира кино, даже пошла работать к мужу ассистентом режиссера и исполнительным директором. Брак продержался 20 лет. Кокшенов оставил бывшей жене квартиру и машину, а сам ушел к новой любви.
Это была успешная бизнес-леди, генеральный директор крупной нефтяной компании Наталья Лепехина. Они познакомились в 2007 году — летели из Греции в соседних креслах самолета. Дама не сразу узнала Кокшенова, но он покорил ее своим юмором и напором. Вскоре пара поженилась.
Смерть артиста
Беда случилась в октябре 2017 года — Кокшенов перенес тяжелый инсульт. Жена постаралась найти для него лучших врачей, оплатила клинику, сиделок, реабилитацию. Но спустя три года 83-летний актер умер от от острой сердечной недостаточности. Урну с его прахом захоронили на Новодевичьем кладбище
За свою жизнь он не сыграл ни одной главной роли. Но представить себе фильмы, в которых снялся Кокшенов, без него просто невозможно. Его эпизодический персонаж был тем ярким мазком, который «запечатывал» цельность всей картины.
Своим творчеством Кокшенов доказал простую истину: зритель запоминает не количество экранного времени, а ту подлинную жизненную силу, которой актер наделил персонажа.