16 сентября 2026 19:00 Человек, который умел смешить. Михаил Кокшенов — мастер маленьких ролей Фото: Михаил Кокшенов/ Svetlana Mal’tseva / www.globallookpress.com Культура

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Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения актера Михаила Кокшенова. Он никогда не играл главных ролей, но смог стать подлинным мастером эпизода и любимцем зрителей, которого помнят по сей день. Как дипломированный инженер обманул приемную комиссию «Щуки», поедал пирожки через силу и чуть не утонул на съемках — эти и другие истории из жизни актера вспоминал 360.ru.

Биография Михаила Кокшенова Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Замоскворечье. Когда мальчику исполнился год, его отца, директора дальневосточного полиметаллического комбината, арестовали как «активного участника контрреволюционной троцкистской террористической диверсионной организации». Домой уже не вернулся: расстреляли в апреле 1938-го. Мать больше замуж не выходила и одна поднимала сына. Во время Великой Отечественной они жили при Первом медицинском институте: Кокшенова устроилась там санитаркой в роддоме. В молодости она мечтала стать актрисой и была довольно талантлива, но связать жизнь с искусством не получилось.

Фото: Михаил Кокшенов, х/ф «Женя, Женечка и Катюша», 1967 год / РИА «Новости»

Зато мать постаралась передать сыну любовь к театру. Правда, мальчик хотел стать моряком, как дедушка, но не смог поступить в мореходное училище. Тогда после армии Кокшенов пошел учиться на геологоразведочное отделение Московского индустриального техникума. Получив диплом, стал работать инженером. Молодой специалист выдержал в управлении «Главнефтерудпрома» всего год и неожиданно подал документы в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Первая попытка закончилась полным провалом — уж очень сильно был непохож абитуриент на романтического героя, роль которого взялся читать перед приемной комиссией. На следующий год Кокшенов снова отправился в «Щуку», но уже пустился на хитрость: сам написал несколько коротких юмористических этюдов, которые выдал за малоизвестные произведения Куприна и Бунина. Экзаменаторы были в восторге от оригинального выбора материала и актерской подачи.

Интересно Парня зачислили на курс Леонида Шихматова, который преподавал в училище с 1926 года. Среди его учеников Юрий Катин-Ярцев, Владимир Этуш, Юрий Любимов, Михаил Ульянов, Александр Калягин, Людмила Чурсина, Анастасия Вертинская, Александр Кайдановский, Леонид Каневский, Нина Русланова, Ролан Быков, Леонид Филатов, Валентин Смирнитский.

После окончания училища Кокшенов играл в театре. Пару раз мелькнул в кино, но именно мелькнул — даже в титрах не указали. Но вот в 1967 году режиссер Владимир Мотыль пригласил его в фильм «Женя, Женечка и „Катюша“». Роль жадного солдата Захара Косых была не главная, но полновесная. А главное — актер запомнился критикам. Но настоящая слава пришла с легкой руки Леонида Гайдая. Он познакомился с артистом благодаря киоску «Союзпечать» — проходя мимо него, режиссер заметил открытки с портретами советских актеров, среди которых был и снимок Кокшенова. Причем фото было бракованное: при печати краска легла неровно и лицо вышло ярко-красного оттенка. Гайдай сразу оценил типаж, и Кокшенова позвали на пробы в картину «Не может быть!» по рассказам Михаила Зощенко. Актер замечательно сыграл роль здоровяка-любовника, а его реплика «Ах ты рыбий глаз!» мгновенно ушла в народ. Кстати, режиссера впечатлил не только комедийный талант актера, но и его огромная самоотдача.

Фото: Михаил Кокшенов в фильме «Молодые», 1971 год. Вишневский / РИА «Новости»

Экспромты, пирожки и коварные сапоги Так, после выхода картины в 1975 году Кокшенова стали приглашать в кино. Иногда съемки проходили трудно. Например, режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов, в отличие от того же Гайдая, не терпел никакой импровизации и однажды устроил актеру жуткий разнос за «отсебятину». Впрочем, однажды экспромт сработал. Герой Кокшенова, инженер Леша Пряхин, должен был появиться с выигранным в лотерею огромным арбузом. Актер, тяжело дыша, поставил приз на стол и произнес фразу, которой не было в сценарии: «Слушай, Сусанна, а „содовая“ это что — квас?» Сыграно это было так удачно, что режиссер оставил этот вариант в фильме. В том же фильме была сцена: главная героиня принесла коллегам пирожков и Кокшенову нужно было их есть с большим аппетитом. Впрочем, еда была и вправду вкусной, вот только на этот эпизод понадобилось более десятка дублей. Актеру даже стало немного нехорошо от переедания, но в кадре его Пряхин уплетал угощения так, будто не ел неделю.

Фото: Михаил Кокшенов, Семен Фарада и Савелий Крамаров. Igor Gnevashev / www.globallookpress.com

Кстати, на экране актер часто играл персонажей, которые были не дураки не только поесть, но и выпить. Естественно, зрители все это проецировали и на самого Кокшенова. Однако он очень редко употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни и много лет активно занимался плаванием и боксом. И не зря. В фильме «Хозяин тайги» Кокшенов играл сплавщика леса Николая Ипатова. В одном из эпизодов он падал в воду. Но тяжелые рабочие сапоги мгновенно набрали ледяную воду и потянули актера ко дну. А он, борясь с течением, продолжал произносить реплику в камеру, пока, наконец, не сумел скинуть обувь и выплыть на берег. Кокшенов блистал в киножурналах «Ералаш» и «Фитиль», снялся в сотне полнометражных фильмов, многие из которых до сих пор пересматривают зрители: «Золотой теленок», «Хозяин тайги», «Маленькие трагедии», «Адъютант его превосходительства», «Белые Росы», «Звезда пленительного счастья», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Ширли-Мырли» (там он вообще сыграл негра!) — всех не перечислить.

Фото: Михаил Кокшенов и Эммануил Виторган на творческом вечере к 90-летию режиссера Леонида Гайдая., Доме кино, Москва. 2013 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

«Кооперативное кино» Конец 80-х и начало 90-х годов прошлого века были не лучшим временем для киноиндустрии — пошла волна «кооперативного кино» с шутками ниже пояса, голыми людьми в кадре при любой возможности и полном отсутствии связной истории картины. Но для многих актеров участие в этом бедламе было единственным способом хоть как-то заработать. Кокшенов не стал ждать, когда распогодится: быстро переквалифицировался в режиссера и продюсера, стал сам писать сценарии. Он приглашал в свои картины артистов, возил их на съемки за границу. Договаривался о содействии не только с российскими чиновниками, но и навел мосты в Голливуде. Мало кто знает, но именно Кокшенов первым изобрел для российского кинематографа схему продакт-плейсмента: скрытую и не очень рекламу товаров в кадре. Герои его картин словно невзначай крутили в руках нужный продукт, а потом вырученные деньги шли на гонорары артистам и на прокорм всей съемочной группы.

Фото: Михаил Кокшенов. Maxim Burlak / www.globallookpress.com

Три жены Кокшенова Несмотря на свой специфический комедийный образ, в реальной жизни Кокшенов был харизматичным и галантным мужчиной, который пользовался у женщин огромным успехом. Его первой женой стала стюардесса международных авиалиний Нина Вокрош. Девушка была почти на 20 лет моложе актера, отличалась утонченной красотой и независимостью. Но Кокшенов смог ее очаровать. В 1987 году у пары родилась дочь, но вскоре после этого грянул развод: жена отказалась мириться с постоянными разъездами мужа и его огромной популярностью у слабого пола. Со второй супругой Еленой актер познакомился в очереди за фруктами. Впоследствии любящая жена, далекая от мира кино, даже пошла работать к мужу ассистентом режиссера и исполнительным директором. Брак продержался 20 лет. Кокшенов оставил бывшей жене квартиру и машину, а сам ушел к новой любви. Это была успешная бизнес-леди, генеральный директор крупной нефтяной компании Наталья Лепехина. Они познакомились в 2007 году — летели из Греции в соседних креслах самолета. Дама не сразу узнала Кокшенова, но он покорил ее своим юмором и напором. Вскоре пара поженилась.

Фото: Актер Михаил Кокшенов со своей третьей супругой в Театре имени Е.Вахтангова, Москва, 2012 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»