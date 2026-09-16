16 сентября 2026 17:00 «Жук в муравейнике» стал «Полднем». Чего ждать от очередного сериала по книге Стругацких Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Культура

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Россиянам скоро покажут новый сериал по мирам братьев Стругацких. Шестисерийный «Полдень» по мотивам повести «Жук в муравейнике» стартует в октябре, и недавно в Сеть выложили второй тизер истории. Кто сыграет в новом кино, чем оно отличается от книги, какие знакомые персонажи вернутся на экраны и как выглядели голованы, разбирался 360.ru.

По какой книге Стругацких сняли сериал «Полдень» Вышел трейлер нового фантастического шестисерийного сериала «Полдень». Основой стала повесть «Жук в муравейнике» Аркадия и Бориса Стругацких из цикла «Мир Полудня». Премьера состоится 1 октября 2026 года на мультимедийной онлайн-платформе «Кион» и в онлайн-кинотеатре Okko. Режиссером выступил Клим Козинский, которого кто-нибудь может знать по сериалам «Вне себя», «13 клиническая», «Первый номер», картинам «Тетраграмматон» и «Жанр». Главную роль сыграл Максим Матвеев. Кроме того, в «Полдне» заняты Юрий Колокольников, а также «ветераны» фильмов по Стругацким Леонид Ярмольник и Юлия Снигирь. Съемки проходили в Москве в июле–октябре 2025 года. Часть ключевых сцен «Мира Полудня», а также виды планеты Надежда снимали на территории кинопарка «Москино». Там развернули специализированные съемочные павильоны XOVP с экранами, на которых выводили трехмерный виртуальный фон.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

О чем сериал «Полдень» Действие проходит в будущем. На Земле нет голода, болезней, войн, бедности. Начальник Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски, которого играет Леонид Ярмольник, поручает Максиму Каммереру (Юрию Колокольникову) за пять дней найти Льва Абалкина (Максима Матвеева). Группа Абалкина исследовала планету Надежда, которая погибла из-за жуткого эксперимента Странников — таинственных инопланетян с неясными целями. После контакта с ними Абалкин убил напарника и сбежал на Землю, чтобы и там запустить процесс уничтожения. Каммерер преследует Абалкина, но тот постоянно опережает оперативника. Если кому-то показалось знакомым некоторые фамилии, то все правильно. Каммерер — это главный герой книги «Обитаемый остров» четверть века спустя, его в экранизации Федора Бондарчука играл Василий Степанов. В том же фильме был и Сикорски в исполнении Алексея Серебрякова.

Фото: Василий Степанов и Юлия Снигирь в х/ф «Обитаемый остров» / «Киномакс» / РИА «Новости»

Что было в книге «Жук в муравейнике» Согласно книге, прогрессор, то бишь тайный наблюдатель и помощник слаборазвитым обществам, Абалкин бежал с планеты Саракш (той, где развивались события «Обитаемого острова»), после того как погиб его друг Тристан. Его вроде как убила контрразведка Империи, но это не точно. Абалкин улетел на Землю, и Каммерера послали его разыскивать. Сикорски рассказал оперативнику тайну: прогрессор — один из таинственных детей, которых нашли на безымянной планете в инкубаторе, который явно смастерили Странники. Подкидышей роздали по детдомам, сочинили им биографию и принялись наблюдать втихую.

Интересно Странники, кстати, не имели отношения к гибели Надежды. Напротив — когда там произошла глобальная экологическая катастрофа и началась эпидемия, таинственные инопланетяне эвакуировали население и перенесли в новый чистый мир.

Тот самый Тристан, что погиб на Саракше, как раз присматривал за Абалкиным. Сикорски заподозрил, что у прогрессора могло что-то щелкнуть в голове — мало ли что там заложено Странниками, — и он пытками выбил у товарища информацию о своем происхождении, а после убил и отправился на Землю, следуя активировавшейся программе. Сикорски честно признавал: нет железных доказательств, что Абалкин таки расправился с другом и вообще замыслил недоброе. Но он все-таки инопланетный субъект, пусть даже и не знал об этом всю сознательную жизнь. Прогрессор может быть угрозой для человечества, и найти его необходимо.

Умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации <…> Никакого вреда! Не суетитесь, муравьи! Все будет хорошо… А если это не «жук в муравейнике»? А если это «хорек в курятнике»? Аркадий и Борис Стругацкие, «Жук в муравейнике», монолог Сикорски

Звери у двери Почти все время в новом тизере сериала голос за кадром и главный герой бубнят эпиграф к повести: «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали». Эти стихи сочинил маленький сын Бориса Стругацкого в 1975 году. Собственно, с них-то и начался замысел повести, которую поначалу хотели так и назвать — «Стояли звери около двери». Однако перед первой публикацией повести у редактора Лениздата стишок невесть почему проассоциировался с маршевой песней Гитлерюгенда, так что пришлось внести правки. Название повести поменяли на «Жук в муравейнике», эпиграф сняли, хотя строчки про зверей смогли вставить в текст как детское сочинение Абалкина. Кстати, невесть почему повесть презентуют как «фантастический детектив». Однако едва ли ее можно отнести к этому жанру: большая часть загадок остались не раскрытыми, и читатель не мог сам их решить с помощью логики. Правда, в интервью 1999 года Борис Стругацкий кое-что все-таки прояснил, но вот была ли это изначальная концепция или додумали позже, неясно.

Фото: Борис Стругацкий, Санкт-Петербург, 2003 год / Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

Кое-что о глованах Актера и видеоблогера Никиту Тау Наледи заявили в роли голована Щекн-Итрч. Создатели сериала наградили парня серо-голубой кожей и белым ирокезом. В свое время белых актеров красили в чернокожих жженой пробкой, это называлось «блэкфейс». Нынче такой прием приравняли к расизму, зато обратный кувырок — будьте-нате. Если авторы сериала целились на зарубежный прокат, то не прогадали. Как, собственно, и с самим образом голована. Ведь едва ли на Западе многие читали братьев Стругацких и знают, что это раса с планеты Саракш. Свое название они получили за непропорционально большие головы, но главное — выглядят как собаки. И ходят на четырех лапах!

Интересно Читатели впервые знакомятся с голованами в шестой книге цикла «Мир Полудня» — «Обитаемый остров». По идее, они должны были бы появиться и в одноименном фильме, но там высокоразвитых псов-телепатов заменили на монстров.

Режиссер заявил, что «на экране живая собака выглядела бы либо как сказочный персонаж, либо как оборотень из хоррора». Утверждение сильно спорное — например, в картине «Жизнь Пи» бенгальский тигр, орангутан, зебра и куча другой живности были абсолютно правдоподобны. Правда, для такого уровня нужно немалое мастерство. Облик голована решили заменить на «более антропоморфные, но при этом абсолютно чужеродные черты». Актеру по многу часов накладывали сложнейший силиконовый пластический грим, который полностью менял рельеф головы, но при этом позволял передавать живую человеческую мимику и эмоции.

Фото: Никита Тау Наледи в роли голована Щекн-Итрч, кадр из тизера сериала «Полдень» / YouTube