Хедлайнером второго дня «Фандом Феста ВКонтакте» станет K-pop-группа WHIB

На главной сцене «Фандом Феста ВКонтакте» впервые выступит южнокорейская группа WHIB, исполняющая песни в стиле K-pop. Знаменитый бойз-бенд присоединится к лайнапу второго дня фестиваля , который состоится 11 октября на «ЦСКА Арене» в Москве.

Первый сингл-альбом Cut-Out WHIB выпустили в ноябре 2023 года. Название группы состоит из английских слов белый и черный — white и black, что символизирует сочетание разных характеров, образов и музыкальных настроений в композициях.

За последние годы группа успела выпустить несколько релизов: ETERNAL YOUTH: KICK IT, Rush of Joy и BANG OUT. В 2026 году коллектив представил первый мини-альбом ROCK THE NATION, а в августе — альбом CHERRY PIE из пяти треков.

WHIB проводят концерты как у себя на родине, так и за рубежом. В этом году группа гастролировала с первым сольным туром GO UP: Our era, который начался в Сеуле. Артисты посетили 13 японских и американских городов, включая Осаку, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Группа проводит встречи для поклонников и активно участвует в музыкальных фестивалях. В декабре 2024 она получила награду Focus Award на премии Asia Artist Awards.