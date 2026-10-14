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    «Маленький принц» возглавил рейтинг книг, возвращающих веру в людей

    В опросе сети «Буквоед» 25% участников назвали «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери книгой, которая помогает поверить в людей. Результаты исследования публикует газета «Известия».

    В исследовании участвовали более 700 мужчин и женщин от 18 до 55 лет. 80% опрошенных хотя бы раз после чтения становились внимательнее к окружающим, больше доверяли им и чаще предлагали помощь.

    Второе место заняла «Судьба человека» Михаила Шолохова с 19% голосов. Третью строчку разделили «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт — по 9%. «Уроки французского» Валентина Распутина набрали 8%.

    В «Маленьком принце» читатели ценят искренность и внимание к скрытым чувствам других. «Судьба человека» напоминает о возможности не ожесточиться после тяжелых испытаний. Другие лидеры рейтинга показывают силу дружбы, заботы и бескорыстия.

    Чаще всего вернуть веру в людей респондентам помогают сюжеты о дружбе и взаимовыручке, затем — о сострадании и поддержке в трудной ситуации, о помощи незнакомцам.

    Бренд-директор сети «Буквоед» Татьяна Щербина подчеркнула: такие книги показывают не идеальный мир, а обычных людей, способных помогать друг другу и сохранять искренние отношения.

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