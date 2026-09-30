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    Тина Канделаки на примере Анастасии Решетовой объяснила, как работает женский хейт

    Фото: РИА «Новости»

    Телеведущая Тина Канделаки показала, как работает в соцсетях женский хейт. В качестве примера она выбрала модель и бизнесвумен Анастасию Решетову, сообщил Super.ru.

    «Мне не очень она нравится, но это тоже такая форма привлечения к себе внимания», — пояснила Канделаки.

    Она подчеркнула, что есть такие женщины, которые всегда привлекают к себе внимание и которых во все времена обсуждали и критиковали. Она напомнила, что Решетова столкнулась с жестким хейтом после дебюта в качестве спортивной ведущей.

    По ее словам такие инфлюенсеры как Анастасия Решетова всегда пользовались вниманием мужчин, вызывали восхищение и ненависть, их постоянно обсуждали в свете.

    Канделаки не поддерживает женскую солидарность, она считает что находить друзей и подруг надо по ценностям, а не по половому признаку.

    Ранее певица Алсу развелась со своим супругом Яном Абрамовым. Причиной расставания пары назвали Анастасию Решетову.

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