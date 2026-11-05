360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Роскачестве рассказали о пользе грецких орехов для мозга и сердца

    Грецкие орехи поддерживают работу мозга и сердечно-сосудистой системы, но требуют умеренности из-за высокой калорийности и риска аллергии. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества, сообщает RT.

    Орехи содержат растительные жиры, белки, клетчатку, витамины, омега-3 жирные кислоты, калий, магний, цинк и йод. По словам экспертов, один — три ореха в день помогают бороться со стрессом, укреплять иммунитет и эндокринную систему.

    Специалисты отметили пользу продукта для мужчин при планировании ребенка, для женщин — при нарушениях цикла и восстановлении после кровопотерь. При беременности орехи помогают восполнить дефицит железа в сочетании с красным мясом. При грудном вскармливании нужна осторожность из-за риска аллергии у ребенка.

    В 100 г орехов около 650 ккал. Они могут вызвать анафилактический шок и противопоказаны при обострении язвы, гастрита, панкреатита и диарее. Избыток может навредить мозгу, печени и почкам.

    Скорлупа должна быть светлой, чистой, без пятен и налета, орех — тяжелым, со звонким звуком при постукивании. Маслянистая поверхность ядра указывает на старый продукт.

    Орехи в скорлупе хранят в коробке или тканевом мешочке при температуре до +15 °C. Очищенные — до двух недель в комнате, до полугода в холодильнике и до года в морозилке.

    Читайте также

    Смертельная халва. Почему астраханские врачи забили тревогу в 1886 году

    Осень — лучшее время для борьбы с кротами. Какие способы действительно работают

    сгенерировано с помощью ИИ

    Правило трех луковиц: как посадить лилии осенью, чтобы они пережили зиму

    сгенерировано с помощью ИИ

    Садовод Туманов рассказал о рабочих методах борьбы с муравьями осенью

    сгенерировано с помощью ИИ

    Путин пошутил о «шапке» Силуанова

    Путин угостил африканских лидеров российским мороженым

    Астропсихолог Калиновская назвала главное астрологическое событие ноября

    сгенерировано с помощью ИИ

    Магнитная буря накроет Землю в последний день октября

    Новая звезда сада: почему каликант пахнет земляникой, а цветет как магнолия

    сгенерировано с помощью ИИ

    Роскошь на лапах. Сколько Басков, Кудрявцева и другие звезды тратят на своих элитных кошек

    Соцсети Леры Кудрявцевой, Соцсети Алены Водонаевой, Gemini

    Рыбак из Орска снял огромного сома на камеру домофона и прославился

    Железный купорос осенью. Что он на самом деле лечит, а чего не делает

    сгенерировано с помощью ИИ