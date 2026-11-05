В Роскачестве рассказали о пользе грецких орехов для мозга и сердца

Грецкие орехи поддерживают работу мозга и сердечно-сосудистой системы, но требуют умеренности из-за высокой калорийности и риска аллергии. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества, сообщает RT .

Орехи содержат растительные жиры, белки, клетчатку, витамины, омега-3 жирные кислоты, калий, магний, цинк и йод. По словам экспертов, один — три ореха в день помогают бороться со стрессом, укреплять иммунитет и эндокринную систему.

Специалисты отметили пользу продукта для мужчин при планировании ребенка, для женщин — при нарушениях цикла и восстановлении после кровопотерь. При беременности орехи помогают восполнить дефицит железа в сочетании с красным мясом. При грудном вскармливании нужна осторожность из-за риска аллергии у ребенка.

В 100 г орехов около 650 ккал. Они могут вызвать анафилактический шок и противопоказаны при обострении язвы, гастрита, панкреатита и диарее. Избыток может навредить мозгу, печени и почкам.

Скорлупа должна быть светлой, чистой, без пятен и налета, орех — тяжелым, со звонким звуком при постукивании. Маслянистая поверхность ядра указывает на старый продукт.

Орехи в скорлупе хранят в коробке или тканевом мешочке при температуре до +15 °C. Очищенные — до двух недель в комнате, до полугода в холодильнике и до года в морозилке.