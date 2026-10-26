Сегодня 19:00 Осень — лучшее время для борьбы с кротами. Какие способы действительно работают Биолог Сафонов рассказал, почему лучше всего бороться с кротами осенью Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

Интересное

Еда

Животные

Сад и огород

Насекомые

Кроты на участке — это не грызуны, которые портят корнеплоды, а насекомоядные, которые пришли за дождевыми червями. Рыхлая, удобренная и политая земля для них — настоящий ресторан, поэтому человек сам создает идеальные условия для их появления. Осенью бороться с ними проще всего, и есть способы, которые действительно работают. Как избавиться от кротов на участке и почему полностью победить их не получится — в материале 360.ru.

Кто такие кроты и почему они селятся на участке Кроты — это насекомоядные млекопитающие. Их ближайшие родственники — ежи, землеройки и выхухоль, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. «Это не грызуны, которые едят на участке корнеплоды, потому что последних привлекает на участки обилие кормовой базы. Кроты же питаются дождевыми червями, личинками майских жуков и другими насекомыми», — рассказал эксперт. Зверьки любят рыхлую и мягкую землю, которую удобряют навозом и регулярно поливают. Получается, человек сам создает для кротов идеальные условия — для таких существ участок становится настоящим рестораном. Как бороться с кротами осенью Осень — лучшее время, чтобы попробовать сократить популяцию кротов на своем участке. «Как и у других животных, сейчас кроты активно готовятся к зиме: роют глубокие ходы, усиленно питаются и делают запасы. Из-за повышенной активности их проще всего застать врасплох», — объяснил биолог.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Кроме того, после лета весь урожай убирается, растительности становится меньше, почва не такая влажная. Такие условия делают отпугиватели и ловушки для кротов более эффективными по сравнению с летом или весной. Самый эффективный метод борьбы — барьерный. «Вкапывается сетка по периметру всего участка на глубину примерно один метр. Это трудоемкий способ, но, из личного опыта, довольно действенный», — отметил Сафонов. Можно раскладывать по участку отпугиватели. Например, биолог предложил кротомет — это препарат на основе чеснока, запах которого зверьки очень не любят.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Главная сложность этого способа борьбы — найти кротовые норы, их входы и выходы. Между ними раскладывают по пять-семь граммов (одна-две столовые ложки) гранул. Далее их стоит присыпать землей, можно дополнительно прикрыть доской, чтобы препарат случайно не навредил людям, домашним животным и пчелам, а кроты не смогли их разбросать. Запах парализует обоняние зверька, и он уходит. По словам эксперта, на его участке кротов не было уже через два-три часа, а защитный эффект сохранялся в среднем до 10 дней. Помимо этого, препарат не вредит экосистеме участка. Все ловушки биолог посоветовал проверить через два-три дня. «Зверек может их выбросить наружу из норы, и обработка в этом месте уже не сработает, поэтому понадобится повторная закладка. А еще могут появиться новые ходы, так как кроты постоянно роют тоннели. Даже если удастся выгнать одного крота, на его место может прийти зверек с соседнего участка», — уточнил Сафонов.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

«Кроты очень чувствительны к запахам, у них очень острое обоняние. А запах чеснока для них просто невыносим. Поэтому этот способ самый надежный», — уточнил эксперт. В некоторых случаях очень действенными оказываются дымовые шашки. Этот метод более гуманный, но, возможно, не такой эффективный, как предыдущий. Можно ли полностью избавиться от кротов на своем участке? Избавиться от кротов на своем участке навсегда вряд ли удастся, особенно если участок находится в окружении полей сельскохозяйственного назначения или лесов. «Кроты будут рядом и периодически приходить туда, где есть еда. Поэтому наша задача в таком случае не вывести их раз и навсегда, а контролировать их популяцию и защитить конкретные грядки и газоны от них», — подытожил эксперт.