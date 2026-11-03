360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Железный купорос осенью. Что он на самом деле лечит, а чего не делает

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Железный купорос — одно из немногих средств, которое садоводы используют именно осенью, когда деревья уже сбросили листья. Считается, что он не только защищает сад от болезней и вредителей, но и укрепляет кору, повышая морозостойкость. Так ли это на самом деле, как правильно приготовить раствор и что обрабатывать, а что оставить без внимания — в материале 360.ru.

    В чем польза железного купороса

    Железный купорос — это сульфат железа FeSO₄, или железо сернокислое, неорганическое соединение, представляющее собой соль двухвалентного железа и серной кислоты.

    Вещество выглядит как мелкие кристаллы или порошок бирюзового, светло-зеленого или серо-зеленого цвета, которые способны растворяться в воде.

    В садоводстве железный купорос используют в качестве фунгицида, то есть как средство борьбы с грибковой инфекцией.

    «Первоначально его считали дезинфектором против любого грибкового и частично бактериологического заболевания. Если говорить образно, купорос — это как марганцовка или йод у человека», — рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Есть заблуждение, что железный купорос укрепляет кору и повышает морозостойкость дерева, но Маслов заявил, что это не так.

    «Применение железного купороса и даже медного купороса никак не повлияет на это. Его основная задача — уничтожение бактерий и дезинфекция. Когда средство применяют, устьица у деревьев и кустов (микроскопические поры на поверхности листьев и молодых побегов растений — прим.ред.) уже закрыты. И температурный режим не позволит ему проникнуть в кору», — отметил эксперт.

    Также железный купорос не защитит дерево или кустарник от вредителей в следующем сезоне, заверил собеседник 360.ru.

    Чем полезен железный купорос осенью

    Осенью, когда урожай уже собрали, остается подготовить сад к следующему сезону.

    «Железный купорос используют на садово-дачных участках, чтобы бороться с различными заболеваниями. Например, на яблонях — с монилиозом, или мучнистой росой», — отметил Маслов.

    Интересно

    Монилиозом, который в народе называют плодовой гнилью, болеют также груши, вишни, абрикосы, персики. Болезнь проникает через цветки в побеги. Дерево при этом выглядит так, будто его опалили огнем, а на плодах появляются бурые пятна. Они становятся мягкими, со спиртовым привкусом.

    Обработка деревьев и кустарников глубокой осенью железным купорос нужно, чтобы культуры справились со следующими болезнями:

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Интересно

    Слово произошло от греческого phyton, что означает «растение», и phthora — «разрушение».

    Эффект железного купороса заключается в том, что он действует как мощный антисептик. Средство разрушает стенки грибков, губит споры, личинки и другие организмы, которые могут пережить зиму на ветках и на коре, но за счет действия раствора весной не смогут атаковать молодые листочки.

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Как правильно обработать сад железным купоросом осенью

    Главное правило осенней обработки железным купоросом заключается в том, чтобы делать это только тогда, когда деревья и кустарники впадут в спящее состояние, то есть в стадию вегетации, чтобы не обжечь листву, уточнил Маслов.

    «Обычно обрабатывают уже в безлиственном состоянии: либо в весенний период до распускания и набухания почек, либо ранней осенью. В средней полосе это конец октября — начало ноября», — отметил агроном.

    В это время еще нет устойчивых заморозков, а температура составляет около +5…+10 градусов.

    «Перед этим идет уборка всех растительных остатков максимально. И уже потом обрабатывают безлистные деревья и кусты», — резюмировал Маслов.

    Читайте также

    Миколог назвал самый дорогой гриб, растущий в России

    Gemini

    Борьба с коллективным разумом: как вывести муравьев с дачи

    сгенерировано с помощью ИИ

    Новая звезда сада: почему каликант пахнет земляникой, а цветет как магнолия

    сгенерировано с помощью ИИ

    Миколог назвал самый дорогой гриб, растущий в России

    Gemini

    Борьба с коллективным разумом: как вывести муравьев с дачи

    сгенерировано с помощью ИИ

    Новая звезда сада: почему каликант пахнет земляникой, а цветет как магнолия

    сгенерировано с помощью ИИ