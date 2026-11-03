03 ноября 2026 07:00 Железный купорос осенью. Что он на самом деле лечит, а чего не делает Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Железный купорос — одно из немногих средств, которое садоводы используют именно осенью, когда деревья уже сбросили листья. Считается, что он не только защищает сад от болезней и вредителей, но и укрепляет кору, повышая морозостойкость. Так ли это на самом деле, как правильно приготовить раствор и что обрабатывать, а что оставить без внимания — в материале 360.ru.

В чем польза железного купороса Железный купорос — это сульфат железа FeSO₄, или железо сернокислое, неорганическое соединение, представляющее собой соль двухвалентного железа и серной кислоты. Вещество выглядит как мелкие кристаллы или порошок бирюзового, светло-зеленого или серо-зеленого цвета, которые способны растворяться в воде. В садоводстве железный купорос используют в качестве фунгицида, то есть как средство борьбы с грибковой инфекцией. «Первоначально его считали дезинфектором против любого грибкового и частично бактериологического заболевания. Если говорить образно, купорос — это как марганцовка или йод у человека», — рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Есть заблуждение, что железный купорос укрепляет кору и повышает морозостойкость дерева, но Маслов заявил, что это не так. «Применение железного купороса и даже медного купороса никак не повлияет на это. Его основная задача — уничтожение бактерий и дезинфекция. Когда средство применяют, устьица у деревьев и кустов (микроскопические поры на поверхности листьев и молодых побегов растений — прим.ред.) уже закрыты. И температурный режим не позволит ему проникнуть в кору», — отметил эксперт. Также железный купорос не защитит дерево или кустарник от вредителей в следующем сезоне, заверил собеседник 360.ru. Чем полезен железный купорос осенью Осенью, когда урожай уже собрали, остается подготовить сад к следующему сезону. «Железный купорос используют на садово-дачных участках, чтобы бороться с различными заболеваниями. Например, на яблонях — с монилиозом, или мучнистой росой», — отметил Маслов.

Интересно Монилиозом, который в народе называют плодовой гнилью, болеют также груши, вишни, абрикосы, персики. Болезнь проникает через цветки в побеги. Дерево при этом выглядит так, будто его опалили огнем, а на плодах появляются бурые пятна. Они становятся мягкими, со спиртовым привкусом.

Обработка деревьев и кустарников глубокой осенью железным купорос нужно, чтобы культуры справились со следующими болезнями: Антракноз — грибковое заболевание, которое вызывают сумчатые грибы. Оно проявляется как пятна и трещины на коре и ветках и заставляет плоды гнить. Недуг поражает тыквенные, пасленовые и декоративные растения. В саду заболевание угрожает ягодным и плодовым кустарникам, а также плодовым деревьям;

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Фитофтороз — грибковое заболевание, которое вызывают микроорганизмы рода Фитофтора. В огороде эта болезнь проявляется как бурые и темно-коричневые маслянистые пятна с белым паутинистым налетом с обратной стороны листа. Плоды при этом быстро портятся. В первую очередь болезнь поражает пасленовые, но и плодовые деревья и кустарники тоже могут заболеть фитофторозом.

Интересно Слово произошло от греческого phyton, что означает «растение», и phthora — «разрушение».

Эффект железного купороса заключается в том, что он действует как мощный антисептик. Средство разрушает стенки грибков, губит споры, личинки и другие организмы, которые могут пережить зиму на ветках и на коре, но за счет действия раствора весной не смогут атаковать молодые листочки.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Как правильно обработать сад железным купоросом осенью Главное правило осенней обработки железным купоросом заключается в том, чтобы делать это только тогда, когда деревья и кустарники впадут в спящее состояние, то есть в стадию вегетации, чтобы не обжечь листву, уточнил Маслов. «Обычно обрабатывают уже в безлиственном состоянии: либо в весенний период до распускания и набухания почек, либо ранней осенью. В средней полосе это конец октября — начало ноября», — отметил агроном. В это время еще нет устойчивых заморозков, а температура составляет около +5…+10 градусов. «Перед этим идет уборка всех растительных остатков максимально. И уже потом обрабатывают безлистные деревья и кусты», — резюмировал Маслов.