29 октября 2026 18:00 Новая звезда сада: почему каликант пахнет земляникой, а цветет как магнолия Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Каликант — редкий для северных садов кустарник, который привлекает внимание не только необычными цветками, похожими на миниатюрные магнолии или кувшинки, но и сильным парфюмерным ароматом с ягодными нотками. Его выращивают на юге России, а самые увлеченные садоводы — даже в зимних теплицах ради цветов и благоухания. При этом растение ядовито, требует особого места и не любит застоя воды у корней. Как его посадить, чем подкормить и как подготовить к зиме — в материале 360.ru.

Чем хорош каликант Каликант — листопадный высокий кустарник, часто густоветвистый и раскидистый, высотой и шириной до 2-2,5 метра. Цветки крупные — 3,5-7 сантиметров, коричнево-красные и бордовые, напоминающие миниатюрные магнолии, кувшинки или камелии. Цветет кустарник с конца мая или июня на протяжении всего лета. Семена и листья содержат алкалоид калликантин, за счет чего растение считается ядовитым.

Интересно Родина наиболее распространенного сорта каликанта — цветущего — юго-восток США.

Декоративность кустарника не заканчивается с периодом цветения. Осенью листья приобретают красивую желто-золотистую окраску, которая становится украшением сада. «Каликант обладает достаточно сильным приятным ароматом. Цветы, особенно когда только распускаются, отдают парфюмерным, каким-то ягодным или земляничным приятным ароматом», — рассказал 360.ru агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Такие кустарники часто выращивают на юге России: на побережье Черного моря и в Краснодарском крае. Однако есть любители, которые разводят их и в зимних теплицах — ради цветов и аромата. «Так как кустарник хорошо пахнет — по литературным данным, даже корни и древесина обладают приятным запахом, — его частички можно сушить и делать из них саше, которые будут издавать аромат на протяжении нескольких лет», — отметил агроном. Как правильно посадить каликант Подходящее время для посадки каликанта — весна. Викулов подчеркнул, что самый простой вариант — купить саженец в питомнике. Каликант любит солнце и тепло, поэтому ему следует выбрать место в саду, где бы он не уходил в тень и не находился на сквозняке.

Почва должна быть плодородная, проницаемая, подойдет огородная или садовая. Можно добавить немного компоста. В целом кустарник не требует чего-то особенного.

Единственное, что не любит растение — это застой воды у корней. Также ему требуется место для развития и цветения, поэтому кусту не должно быть тесно в саду, чтобы он радовал цветами и сильным ароматом.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Уход за каликантом Если хочется, чтобы только что укоренившийся саженец быстрее сформировался в куст, его можно слегка обрезать. «Чтобы вызвать дополнительное кущение после посадки, когда куст начнет расти в первой половине лета, ему можно дать большую дозу комплексных удобрений с микроэлементами и преобладанием азота. За счет этого каликант сформируется в хороший куст и уйдет в зиму с созревшими побегами», — посоветовал агроном. Будет ошибкой перекармливать растение азотистой подкормкой — достаточно сделать это один раз, сразу после высадки на участке. Это ни яблони, ни груши и ни смородина, которым требуется большое количество питательных веществ. После посадки кустарник следует регулярно поливать, особенно во время жары или засухи. Сохранить почву влажной поможет мульчирование компостом или измельченной корой. Ее распределяют возле ствола слоем в пять сантиметров. Сами побеги присыпать не нужно.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru