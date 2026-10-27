Садовод Туманов рассказал о рабочих методах борьбы с муравьями осенью

Для большинства опытных огородников осень считается периодом активной борьбы с различными вредителями, в том числе с черными садовыми муравьями. О рабочих методах 360.ru рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Если отравить матку, то это значительно ослабит семью. Однако даже если удастся задеть королеву, у муравьев есть запасные варианты — это их сложная система, которая готова противостоять практически всему. Но поработать на ослабление их силы все же можно», — уточнил Туманов.

Для борьбы с надоедливыми насекомыми подойдут купленные в магазине отравительные приманки, такие как «Муравьин» или «Мурагон».

«Подойдут любые раздражающие методы, в том числе народные. Например, засыпка гнезда негашеной известью или золой. Против насекомых хорошо действует содержимое ночного горшка. Если полить гнездо мочой, то это помогает избавиться от муравьев», — отметил эксперт.

Какие методы бесполезны в борьбе с этими вредителями и почему их нельзя вывести с участка полностью, читайте в нашей статье.