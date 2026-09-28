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    Ura.ru: пасмурные дни повышают шансы на улов щуки у камышей и коряг

    В октябре щука активно питается перед зимой и охотится не только утром и вечером, но и днем. Подобрать место и приманку помогает погода, сообщает Ura.ru.

    С похолоданием воды щука чаще выходит на охоту. Искать ее стоит у зарослей травы и камыша, на границе мелководья и глубины, возле коряг и камней. Хищница также встречается в стоячей воде и местах с медленным течением.

    В пасмурные и дождливые дни рыба может быть активнее, чем в солнечные. Утро и вечер остаются перспективным временем для ловли, но в октябре поклевки возможны и днем. Если их нет, стоит сменить место, приманку или скорость проводки.

    Для ловли подходят заглубляющиеся воблеры, силиконовые приманки и металлические блесны с яркими бликами. В пасмурную погоду можно попробовать контрастные цвета, в солнечную — естественные и приглушенные. Если щука охотится на конкретную рыбу, приманку лучше подобрать под нее.

    Снасть выбирают с учетом способа ловли. Катушка должна выдерживать сильные рывки, а леска или шнур — вес крупной рыбы. Запасные поводки, крючки и грузила помогут быстро изменить оснастку.

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