Креативным директором Emporio Armani впервые стал человек не из семьи Армани

Новым креативным директором модного дома Emporio Armani и линейки аксессуаров Giorgio Armani Accessories стал итальянский модельер Дарио Витале. Об этом сообщила газета Corriere Della Sera .

Витале будет выпускать как женские, так и мужские коллекции. Первый показ под его руководством состоится на Неделе моды в январе.

«Для меня большая честь занять эту двойную должность в Emporio Armani и Giorgio Armani, и я глубоко благодарен Сильване [Армани] и Лео [Делль'Орко] за то, что они приняли меня в свой мир», — заявил модельер.

Ранее Витале работал в Bottega Veneta, был креативным директором Miu Miu и совсем недолго — Versace.

Emporio Armani — более доступная линия одежды в стиле casual модного дома.

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