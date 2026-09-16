Креативным директором Emporio Armani впервые стал человек не из семьи Армани
Креативным директором Emporio Armani назначили модельера Дарио Витале
Новым креативным директором модного дома Emporio Armani и линейки аксессуаров Giorgio Armani Accessories стал итальянский модельер Дарио Витале. Об этом сообщила газета Corriere Della Sera.
Витале будет выпускать как женские, так и мужские коллекции. Первый показ под его руководством состоится на Неделе моды в январе.
«Для меня большая честь занять эту двойную должность в Emporio Armani и Giorgio Armani, и я глубоко благодарен Сильване [Армани] и Лео [Делль'Орко] за то, что они приняли меня в свой мир», — заявил модельер.
Ранее Витале работал в Bottega Veneta, был креативным директором Miu Miu и совсем недолго — Versace.
Emporio Armani — более доступная линия одежды в стиле casual модного дома.
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