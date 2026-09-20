Сын Дмитрия Губерниева женился

Михаил Губерниев поделился в соцсети фотографиями, сделанными на свадьбе. На снимках — жених в голубом костюме, невеста вместо пышного платья предпочла надеть обтягивающее платье с открытыми плечами. Образ завершал укороченный жакет с золотыми пуговицами.

Волосы Анастасия убрала в строгий пучок, крупные нежно-розовые тюльпаны выступали в качестве букета невесты.

«А теперь у нас появилась… Губерниева! А если серьезно, я счастлив!» — заявил жених.

Михаил — сын Дмитрия Губерниева и серебряного призера Олимпийских игр в Барселоне бегуньи Ольги Богословской. Родители расстались, когда сыну было пять лет. Комментатор признался, что они бурно поженились и бурно развелись, но сохранили прекрасные отношения после расставания.