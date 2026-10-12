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    Ситифермер Ермошин назвал пять осенних дел на даче

    Ситифермер Сергей Ермошин рассказал, какие работы стоит выполнить перед закрытием дачного сезона. Осенний уход поможет растениям пережить холода и облегчит весенние посадки, передает WomanHit.

    1. Подготовьте грядки. Внесите готовый компост или гранулированные минеральные удобрения. Осадки помогут питательным веществам проникнуть в почву.

    2. Соберите опавшую листву, особенно с газона. Ее можно отправить в компост или использовать для укрытия чесночной грядки. После осенней посадки чеснок должен успеть дать небольшие корни, но не начать активно выпускать листья.

    3. Очистите теплицу от растительных остатков, вымойте поверхности и подметите помещение. Затем обработайте ее средством на основе триходермы, включая поликарбонат. Некоторые садоводы открывают или разбирают парник на зиму: снег защищает почву от сильного промерзания и дает влагу весной.

    4. Составьте план посадок. Запишите нужные культуры и сорта, расположение грядок и очередность работ. Это поможет заранее выбрать семена и распределить нагрузку.

    5. Проверьте инвентарь. Вымойте и просушите инструменты, смажьте металлические детали небольшим количеством масла и уберите все в сухое место. Если октябрь будет теплым, подстригите газон и внесите осеннее комплексное удобрение, сообщает inkazan.ru.

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